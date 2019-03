Taylor Swift, tachada de racista tras el lanzamiento de su nuevo videoclip 'Shake It Off'

Taylor Swift se convierte en blanco de todas las críticas tras del estreno de su último videoclip 'Shake It Off', en el que aparece interpretando distintas disciplinas de baile. La cantante ha sido tachada de racista y ya son muchos los que la culpan de “perpetuar estereotipos negros” con este nuevo vídeo.

Parece ser que a algunos colectivos no les ha gustado que Swift se acompañe de bailarinas afroamericanas para hacer el famoso twerking o que imite su vestimenta. Incluso algunos miembros del grupo de hip-hop, Odd Future, han increpado a la cantante a través de sus cuentas de Twitter: “Aún no he visto el vídeo de Taylor Swift y no necesito verlo para decir que es inherentemente ofensivo y peligroso porque perpetua estereotipos negros a la misma población de chicas blancas que ocultan sus prejuicios proclamando su amor hacia la cultura”.

Y es que no han pasado ni 48 horas desde que conociésemos el nuevo vídeo de Taylor y ya está dando muchísimo que hablar. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que es realmente ofensivo?