Taylor Swift sale de fiesta con Gigi Hadid y Zayn Malik tras su ruptura con Tom Hiddleston

EN PLENA SEMANA DE LA MODA EN NYC

Parece que la ruptura entre Taylor Swift y Tom Hiddleston es definitiva. La intérprete de 'Shake it Off' ha querido acompañar a su amiga Gigi Hadid en uno de los desfiles de Tommy Hilfiger que se ha celebrado en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) y cuyos diseños contaban con la colaboración de Gigi. De madrugada, los paparazzis pillaron a la modelo, a su novio Zayn Malik y a Swift, saliendo de un hotel en New York.