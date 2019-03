Taylor Swift, entre rumores de haberse tirado un pedo durante la gala de los MTV Video Music Awards 2015

UN SONIDO RARO SE ESCUCHÓ MIENTRAS HABLABA

Taylor Swift vuelve a ser noticia, y no, no es por otro éxito musical, sino porque la cantante ha protagonizado un rumor un poco embarazoso. La princesa del country podría haberse tirado un pedo en la gala de los VMAs, al menos eso creen las redes sociales, que no se perdieron un detalle del supuesto momento 'escape de gas'. ¿Será verdad?