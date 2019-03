Taylor Swift rompió con Harry Styles por ser un ligón que besaba a otras chicas

Esta semana Taylor Swift está dando más exclusivas que nunca y muy seguidas. Tan pronto nos enteramos de que busca la felicidad con el pelirrojo Ed Sheraan, como se deshace de la última espinita clavada de su relación con Harry Styles.

Ha sido en la revista Vanity Fair donde Taylor ha confesado los verdaderos motivos de su ruptura con el líder de One Direction. Según dice la cantante fueron los coqueteos de su ex con todas las chicas que se le ponían por delante, los que le causaban unas inseguridades con las que no podía convivir.

La afición por el ligoteo del 'don Juan' era demasiado para Swift ya que Styles no sólo flirteaba con todas las chicas sino que las llegaba a besar. De hecho llegaron a recibir una carta de una admiradora de 19 años que aseguraba tener una foto en la que Harry la besaba apasionadamente, según recoge Daily Mail.

Incluso después de concederse una segunda oportunidad, eso hizo colmar la paciencia de Taylor y su confianza en él disminuyó notablemente. Tanto que fueron esos los motivos por los que puso punto y final con su relación con el ligón de Harry. Ahora ha encontrado a alguien que la hace sonreír, y de momento no se le conoce afición por los coqueteos. Puede que Ed Sheraan sea el pelirrojo que Taylor necesitaba.