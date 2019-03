Taylor Swift responde a la polémica con Kanye West en su discurso de agradecimiento en los Premios Grammy 2016

Kanye West levantó la polémica hace unos días cuando en la presentación de su colección de moda en Nueva York lanzó su nuevo single, ‘Famous’, en el que aludía claramente a Taylor Swift con algunas palabras de mal gusto y asegurando que había sido él el que la había hecho famosa.

Esto provocó que sobre el rapero cayera un enorme aluvión de críticas, de las que el marido de Kim Kardashian se defendió diciendo: “No he faltado el respeto a Taylor Swift y nunca lo he hecho. Lo primero es que soy un artista y, como tal, me expresaré como quiera, sin censura. En segundo lugar, le pedí a mi mujer su bendición y estuvo de acuerdo. Tercero, llamé a Taylor y ella pensó que era divertido , me dio su bendición”. Pero no nada más lejos de la realidad, porque el representante de la rubia aseguró que esa llamada no se había producido.

Así que para zanjar la polémica y dejar clara su postura respecto al tema, la artista quiso lanzarle alguna que otra indirecta a través de su discurso de agradecimiento en los Premios Grammy 2016 tras hacerse por segunda vez con el galardón a Mejor Álbum del Año: “Como la primera mujer que gana el Grammy al álbum del año dos veces, quiero decirles a las jóvenes que están ahí que habrá gente en el camino que tratará de subestimar vuestro éxito o apropiarse de vuestros logros o fama. Pero si os concentráis en el trabajo y no dejáis que esa gente os arrincone, algún día, cuando lleguéis a la meta, miraréis alrededor y sabréis que fuisteis vosotros y la gente que os quiere quien os ayudó a llegar. Y ese será el mejor sentimiento del mundo. Gracias por este momento”, concluyó Taylor.