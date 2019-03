Taylor Swift se reencuentra con su ex, John Mayer, en un restaurante de Los Ángeles

Taylor Swift no está pasando por sus mejores días. Si a comienzos de semana la tachaban de racista por su nuevo videoclip 'Shake It Off' en el que aparece bailando twerking junto a unas bailarinas afroamericanas, hoy nos hemos enterado de que se encontró con su ex John Mayer en el mismo restaurante.

La cantante acudió a cenar al Chateau Marmont de Los Ángeles, con tal mala suerte de que se encontró con John Mayer. Así lo ha comunicado una fuente a HollywoodLife.com: "Cuando Taylor vio a John fue como si viera un fantasma". Y añadía: "Ella estaba horrorizada y, por un momento, contempló irse pero mantuvo la cabeza fría e hizo como que no le veía. Pero sabía que estaba allí y era incómodo".

Un drama para Taylor que durante meses intentó evitar por completo a su ex, con el que mantuvo una relación en 2010 y cuyo romance no acabó muy bien. ¿Habrá superado la cantante lo suyo con Mayer?