Taylor Swift reconoce que ‘I knew you were in trouble’ está basada en Harry Styles

¿EN QUÉ TIPO DE PROBLEMAS ESTABA EL CANTANTE?

Muchos eran los rumores que apuntaban a que ‘I knew you were in trouble’ iba dedicada a su ex, Harry Styles, pero no ha sido hasta ahora cuando Taylor Swift lo ha reconocido. Una canción que se ha convertido en todo un éxito y que tiene al ídolo de One Direction como protagonista. Pero… ¿En qué tipo de problemas estaba Harry?