Taylor Swift recibe el agradecimiento del estado de Louisiana tras donar 50.000 dólares a un banco de comida

Taylor Swift ha donado 50.000 dólares al Banco de Alimentos de Baton Rouge, en Louisiana. Debido a los desperfectos que habían provocado las inundaciones, la intérprete envió un comunicado público donde demandaba ayuda para los afectados.

"Hoy, Taylor ha donado 50.000 dólares a nuestro banco de comida. La inundación ha destruido nuestro almacén, pero seguiremos adelante", escribían los responsables de la organización en su cuenta personal de Instagram. En la foto aparecen 15 voluntarios y tres de ellos sujetan un cartel que dice: "Gracias Taylor".

En el comunicado que envió la intérprete de 'Shake it off' decía: "Comenzamos la gira mundial 'The 1989 World Tour' en Luisiana y los maravillosos fans nos hicieron sentir completamente en casa. El hecho de que tantas personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares esta semana me rompe el corazón", comentaba Swift tras enterarse de los duros acontecimientos.