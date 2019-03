Taylor Swift quiere que Selena Gomez se mude con ella a Nueva York

Parece ser que Taylor Swift está convenciendo a su gran amiga Selena Gomez para que se vaya a vivir con ella a Nueva York. Así lo ha confirmado la cantante durante una entrevista que ha concedido a E! News donde además ha reconocido su amor por esta ciudad: “Me encanta pasar tiempo en Nueva York. Siempre he dicho que me encantaría tener un romance y vivir allí”.

Y añadía: “Taylor me empieza a rogar que me mude allí. Siempre dice que para ella es la mejor decisión que ha tomado y la gente dice que parezco de Nueva York cuando me conocen”. Y es que Swift compró hace poco un penthouse valorado en 19.9 millones de dólares en la zona de Tribeca donde podrían pasárselo muy bien las dos juntitas.

Así que muy pronto podríamos ver a las dos amigas paseando juntas por la Gran Manzana, compartiendo confidencias y cafés como auténticas protagonistas de la serie 'Sexo en Nueva York'. ¿Se cumplirá finalmente el sueño de Taylor?