Taylor Swift presenta su nuevo single, 'Look What You Made Me Do'

Taylor Swfit comenzó la semana de lo más misteriosa, borrando todas sus publicaciones de Instagram como si empezara de cero. Unos vídeos de una siniestra serpiente se han ido sucediendo con el paso de los días, y ahora por fin la artista ha regresado con nuevo trabajo.

Acaba de lanzar su nuevo single, ‘Look What You Made Me Do’ (Mira lo que me hiciste hacer), dentro de su álbum ‘Reputation’, que verá la luz el próximo 10 de noviembre. Un tema que promete dar de qué hablar ya que lanza alguna que otra pullita: “No me gustan tus jueguecitos” o “Lo siento, pero la vieja Taylor no se puede poner al teléfono ahora mismo, ¿por qué? Porque está muerta”, son algunas de las frases que podemos encontrar en la canción.

Convertida ya en trending topic mundial, estamos deseando ver a Taylor porque puede que se avecine un cambio radical de la estrella del pop en lo que a look y trayectoria profesional se refiere.