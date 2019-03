Taylor Swift podría estar planeando su boda con Calvin Harris y Kendall Jenner no estaría invitada

Se dice, se rumorea que Taylor Swift y Calvin Harris podrían estar planeando su boda para este verano. Un enlace que se celebraría por todo lo alto pero que tendría una ausencia notable: Kendall Jenner no estaría invitada a la boda.

Sí, como lo lees, y es que aunque Kendall y Taylor siempre ha pertenecido al mismo grupo de amigas, desde que Kendall se enrolló por primera vez con Harry Styles de One Direction (exnovio de Taylor), su relación nunca fue la misma y por este motivo Kendall no estaría entre los invitados del enlace ya que Taylor no quiere "dramas" en este día tan importante, así lo revela OK! Magazine.

Aunque de momento la noticia de la boda no está confirmada por ninguno de los protagonistas, seguramente estos rumores hayan sentado a Kendall como si le hubiesen tirado un jarro de agua fría. ¡Qué mal rollo!