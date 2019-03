Taylor Swift podría estar pensando en volver con Tom Hiddleston o Calvin Harris

Taylor Swift parece que tiene muy presentes a sus exs . Según se ha informado a E!News, entre Taylor Swift y Tom Hiddleston hay una buena relación : " Tay y Tom están en muy buenos términos ", ha asegurado una fuente cercana, y podría ser que la cantante se haya inspirado en su exnovio para algunos de sus próximos temas . Aunque no sabemos con exactitud lo que pasó entre ellos, actualmente mantienen una buena relación. Y según han informado, las canciones en las que Tom ha sido la inspiración para Taylor, no son mensajes negativos para él.

I am blessed to work with incredible artists @rihanna @taylorswift13 thank you!!! https://t.co/xJrRwrbvr1