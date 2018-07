Taylor Swift se plantea demandar a Kanye West por la publicación del vídeo en Snapchat

En el terreno personal a Taylor Swift no le puede ir mejor. Su relación con Tom Hiddleston parece ir viento en popa pero en el profesional, a pesar de ser la artista que más ingresos ha obtenido según Forbes, su enfrentamiento con Kanye West por la canción 'Famous' le trae por el camino de la amargura.

El marido de Kim Kardashian se dirige en su último tema a Swift como "esa perra" y asegura "podría tener relaciones sexuales con Taylor", declaraciones que no le han sentado nada bien a la artista. Después de que Kim hiciese pública la grabación donde Swift da su consentimiento a publicar el tema, ahora los abogados de la artista exigen a Kanye que borre dicho material o tomarán medidas legales contra él, amparándose que en California está penado por la ley publicar una conversación, imagen o vídeo privado de una persona sin su permiso. ¡No habías contado con esto Kim! Pero si Kanye lo quería petar con su nuevo tema, lo cierto es que a pesar de todo el revuelo casuado no ha conseguido todas la reproducciones en Youtube deseadas.

Pero el videoclip no sólo ha provocado reacciones negativas en los afectados. Chloë Moretz, también lo ha criticado el videoclip haciendo que Khloé Kardashian resbale en la respuesta y en un intento de ridiculizar a la actriz se equivocase de chica y publicase las vergüenzas de otra persona. Además, Selena Gomez no ha dudado en defender a su mejor amiga, vía Twitter, pero también provocó el enfado de sus seguidores ya que, sin embargo, no ha alzado la voz en contra de los asesinatos a personas de raza negra en Estados Unidos.