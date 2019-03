Taylor Swift, One Direction, Jennifer Lopez o Rita Ora, en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2015

La noche estaba hecha para la música y qué mejor escenario para celebrar los Billboard Music Awards 2015 que el MGM Grand de Las Vegas.

La gran triunfadora de la noche fue, sin duda alguna, Taylor Swift que se lo llevó casi todo. La rubia iba guapísima con un sexy mono blanco y, además, no se cortó ni un pelo a la hora de celebrar sus premios abrazándose a su chico, Calvin Harris, que también se llevó ‘estatuilla’.

One Direction también se fue con galardón bajo el brazo, de hecho fue el primero que se entregó de la gran cita con la música: el de mejor grupo. Se vivió un momento muy emotivo durante la entrega del mismo ya que Liam Payne no quiso olvidar a su ex compañero: “Hay una persona más con la que compartimos este premios y es nuestro hermano Zayn”.

Jennifer Lopez, Rita Ora, las hermanas Kylie y Kendall Jenner, Iggy Azalea, Britney Spears, Ed Sheeran o Prince Royce no quisieron perderse esta gran gala en la que la alfombra roja volvió a extenderse en todo su esplendor.