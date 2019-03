Taylor Swift: "Necesito guardaespaldas debido al gran número de hombres que me esperan en mi casa y me amenazan"

Taylor Swift ha vuelto a sorprender a todos con sus declaraciones para la revista Esquire. La cantante ha declarado que la fama le aterroriza y que necesita protección en su día a día: “Necesito guardaespaldas debido al gran número de hombres que me esperan en mi casa, en la casa de mi madre y me amenazan con matarme, secuestrarme o incluso recibo amenazas para que me case con ellos esta es la parte más triste de la fama e intento no pensar en ella”.

"Intento alegrarme de algunas situaciones porque no quiero asustarme. No quiero andar por la calle asustada y cuando estoy con mis guardaespaldas, no tengo miedo de nada”, añadía.

Y es que de acuerdo a la información que han proporcionado algunas fuentes cercanas, los miembros de la seguridad de Taylor están al lado suyo durante todo el día encargándose de que la cantante se sienta segura en todo momento.