Taylor Swift, motivo de mofa y burla por la firma de ropa Abercrombie & Fitch

El poder de los ‘Swifties’ no entiende de límites y, ahora, Abercrombie & Fitch lo sabe muy pero que muy bien… Y es que tras sacar a la venta una línea de camisetas, mofándose en toda regla de Taylor Swift y sus fracasos amorosos, la firma se ha quedado temblando y ‘con los pantalones bajados’.

Todo ocurría hace tan solo unos días cuando una camiseta con el lema ‘More boyfrids tan t.s’ (Más novios que Taylor Swift) llenaba las tiendas de la marca. Los fans no tardaron en responder y desatar una auténtica revuelta en las redes sociales, pidiendo que la retiraran inmediatamente del mercado, por considerarlo un hecho infantil, dañino e inapropiado para Taylor.

Pero por si incendiar Twitter y Facebook no hubiera sido suficiente, los ‘Swifties’ crearon una plataforma para recoger firmas a través de internet, así como un movimiento para fundir a llamadas las oficinas de la compañía porque, a pesar de que el historial de Taylor sea interminable (Taylor Lautner, Conor Kennedy, Harry Styles…) “nadie tiene derecho a ensuciar su nombre ni reírse de ella”, se podía leer en distintos perfiles de fans enfadados.

Finalmente y, como era de esperar, Abercrombie no ha tenido más remedio que retirarlas de la venta y ya no queda ni rastro de ellas en sus tiendas, además de haber emitido un comunicado con las siguientes sentidísimas palabras: "Fans de Taylor Swift, ya no vendemos la camiseta. Nos encanta su música y pensamos que ella es increíble".

Vamos, una derrota en toda regla y que tiene a los seguidores de la diva del country muy pero que muy contentos. ¡No es para menos!