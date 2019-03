Taylor Swift se moja para la portada de Rolling Stone: "No he vuelto a tener una cita desde que rompí con Harry Styles"

Con el pelo mojado, la camiseta empapada y las manos en los bolsillos, la nueva portada de la revista 'Rolling Stone' incluye la imagen más sexy y natural de la estrella country-pop Taylor Swift. Podríamos estar ante una de esas portadas míticas que se encargarán de homenajear artistas cuando hayan pasado décadas, pues Taylor, aparte de ser una de las cantantes más jóvenes y exitosas del momento con 7 Grammys en su haber, se ha covertido en un icono de moda, personalidad y talento.

La de Nashville también se ha sincerado para la revista, explicando cómo vive su fama y qué cosas han cambiado en su vida desde que a los 14 años decidiera dedicarse por completo al mundo de la música: "Hay alguien que trabaja a tiempo completo tratando de averiguar cosas que yo no quiero que el mundo sepa. Miran tu carrera, qué cosas priorizas y luego tratan de descubrir qué cosas serían las más dolorosas. Por ejemplo, yo no me fotografío desnuda ni nada por el estilo, soy muy celosa con eso. Así que me asusta pensar cómo de valioso sería un vídeo mío cambiándome de ropa. Es triste tener que estar buscando cámaras ocultas en cambiadores y cuartos de baño. No voy andando por ahí desnuda con las ventanas abiertas porque hay un valor en eso". Estas declaraciones son algo realmente sorprendente en la actualidad, donde el exhibicionismo y el 'twerking' son las modas 'estrella' entre las artistas musicales, tales como Miley Cyrus, Jennifer Lopez o Rihanna.

Y es que Taylor siempre ha sido fiel a su estilo y a sus ideales, pues sigue usando la música como vía de escape para sus problemas personales. Tal y como ella confirma en la misma entrevista, se dio cuenta de que una chica a la que consideraba su amiga, también cantante, en realidad no era nada más que una mala persona. Cuando se dio cuenta de sus intenciones, decidió no mantener más relación con ella. ¿A quién se estará refiriendo Taylor?

Además, ha revelado que desde que rompiera con Harry Styles no ha vuelto a tener una cita ya que prefiere centrarse en su carrera. “Mi vida amorosa se ha convertido en una especie de pasatiempo nacional (...) y no quiero ofrecer ese tipo de entretenimiento”, confiesa.

Por ahora, lo que sí sabemos es que ha compuesto un tema dedicado a esta antigua amiga, a la que ha titulado 'Bad Blood'. Ésta y el resto de canciones las podremos disfrutar en octubre, mes en el que saldrá a la luz '1989', su nuevo álbum de estudio.