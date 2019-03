Taylor Swift, Madonna o Rihanna protagonizan los mejores momentos de los premios iHeart Radio 2015

Rihanna tomó el escenario con un atuendo muy sexy y un abrigo de peluche color verde llegando al escenario en un helicóptero, con su sorpresa dejó a todos sin aliento. La barbadense cantó su nuevo tema llamado 'B*** Better Have my Money'. Una actuación que se llevó todas las alabanzas por parte del público.

Iggy Azalea compartió el escenario con Jennifer Hudson, las artistas cantaron el tema 'Trouble'. Por su parte, Meghan Trainor cantó 'Dear Future Husband', utilizando un atuendo de sexy marinera, con su actuación, Meghan demostró el poder de sus cuerdas vocales.

Lo malo de la noche fue el notorio playback de Chris Brown, quien canto con Jamie Foxx pero ni eso lo salvó de ser la burla de la noche.

Otro de los momentos de la noche fue la interpretación de Nick Jonas sobre el escenario. El menor de los Jonas apareció con varias cadenas por todo su cuerpo y cantó su último sencillo 'Chains'. Toda una noche llena de espectáculo donde Taylor Swift y Justin Timberlake se convirtieron en los grandes triunfadores de la gala.