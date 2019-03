Taylor Swift: "No leo sobre mí en internet, así no me entero y soy más feliz"

Últimamente Taylor Swift se lo lleva todo. Nadie había ganado un Grammy tan joven, a los 18. Y tiene ya 6: "Cuando ganas estos premios", nos cuenta, "te lo mandan en una caja y lo recibes meses después. Lo mas guay es abrir la caja y coger el Grammy y ves tu nombre allí escrito y piensas.. ¿dónde voy a ponerlo? tengo uno en la cocina, otro en la chimenea, otro en la casa de mi madre...".

Pero todo eso que ha logrado, tiene un lado oscuro. Lo comprobamos cuando le decimos: "Hemos puesto tu nombre en internet" y reacciona diciendo: "Oh no, no me busques en google". Porque el resultado es que hay que bajar mucho para encontrar alguna web que hable de su música. Últimamente interesan mas sus romances: "No lo leo, asi no me entero y soy mas feliz".

Ha vendido 26 millones de discos. Aunque le costó dar el salto desde sus país, Estados Unidos, porque eso del country en Europa nos cuesta:"Hay una música country mas moderna que no es como la gente se imagina, música de cow boy", nos aclara

Pero por si acaso, su último disco, RED, es mucho mas pop y suena por fin en nuestro país. Su pasaporte a Europa, ha funcionado.