Taylor Swift, Kanye West y Kim Kardashian se enfrentan en las redes sociales por un vídeo en Snapchat

Desde que se hizo pública su ruptura con Calvin Harris, Taylor Swift está en el ojo del huracán en todas las redes sociales. Ya ha pasado un mes y medio desde entonces y no hay día en que no se hable de la vida privada de la cantante.

La nueva polémica, contra Kim Kardashian y Kanye West, se debe a que el cantante ha publicado su nueva canción en la que dice "creo que Taylor Swift y yo aún podemos tener sexo, al fin y al cabo yo hice famosa a esa zorra". El desafortunado calificativo con el que se refiere a Tay, ha hecho que ésta explote en las redes sociales.

Ni Calvin Harris, ni Katy Perry, ni las dudas sobre si está o no felizmente enamorada de Tom han conseguido que Swift hable en las redes sociales.

Según la Kardashian, la cantante estadounidense estaba al tanto de la letra de la canción de su marido. Es más, según afirma: "Kanye llamó a Taylor para mostrarle un fragmento de la canción y para decirle que iba a hablar de ella", sin embargo, Tay dice que "jamás dijo que me llamaría zorra".

De ahí que Kim haya decidido publicar un vídeo en Snapchat en el que Kanye habla con Taylor de la canción, según la celebrity, prueba irrefutable de que la rubia ya sabía de lo que iba el tema. Pero Swift ha publicado el siguiente comentario en su defensa: "¿Dónde está el vídeo de Kanye comentándome que me llamará 'perra' en la canción? No existe porque no pasó. Tú no puedes controlar la reacción emocional de una persona a la que insultas frente al mundo entero. Por supuesto que quería que me gustara la canción. Quería tener una relación amistosa. Él prometió que me dejaría escuhcarla, pero nunca lo hizo. Me mostré colaborativa en la llamada, pero no puedes aprobar una canción que nunca has escuchado. Ser retratada falsamente como una mentirosa cuando nunca llegué a conocer la historia completa o llegué a escuchar la canción es difamación. Me gustaría que me excluyeran de una narrativa en la que nunca quise tomar partido y se remonta ya a 2009".

La lista de enemigos de la ex de Calvin Harris sigue sumando personas. ¿Quién será el siguiente en arremeter en las redes sociales contra Taylor?