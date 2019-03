Taylor Swift contra Kim Kardashian, Katy Perry y Tom Hiddleston en su nuevo videoclip

Taylor Swift acaba de estrenar su nuevo tema, 'Look You What Made Me Do' . En la gala de los MTV VMA's, el videoclip de la canción ha desatado la ira entre muchos de los asistentes al evento. La artista tiene para todos y con su canción ha querido lanzar un mensaje a Katy Perry, a su ex Tom Hiddleston y hasta a Kanye West y Kim Kardashian.

Swift quiere acabar con su imagen pública y así lo ha demostrado borrando todo el contenido pasado de sus redes sociales. Ahora, parece que se ha centrado en desprestigiar a varias personalidades públicas refiriéndose a ellos en su nuevo éxito. Su guerra abierta con Katy, Kanye y Kim estaba clara, pero lo de Tom nos ha pillado desprevenidos.

Varios han sido los mensajes ocultos en el videoclip de su canción. Primero en una tumba donde aparece el seudónimo que escribió para Calvin Harris. Después, una burla a la camiseta con mensaje 'I love TS' de su ex Tom Hiddleston y, por último, las joyas que hacen referencia al robo de Kim Kardashian el año pasado

La actriz, que presentó su canción en la gala de los MTV VMAs, no apareció en los premios. Además, hubo algo que llamó especialmente la atención: al presentar el vídeo de Swift, Katy Perry, que sí estaba presente, abandonaba el lugar. Parece que la artista ha vuelto con las pilas cargadas.