Taylor Swift y Justin Bieber consiguen los EMA al mejor artista femenino y masculino

La canción 'Call me maybe' de la canadiense Carly Rae Jepsen fue galardonada con el premio EMA de la MTV a la mejor canción del año. El hit competía en esta categoría con 'We found love' de Rihanna y Calvin Harris, 'Somebody that I used to know' de Gotye, 'Intenational love' de Pitbull y Chris Brown y 'We are young' de Fun.

Por su parte el grupo One Direction ganó el premio europeo EMA al mejor artista revelación, que competía en esta categoría con Rita Ora, Fun, Lana Del Rey y Carly Rae Jepsen.

Finalmente el 'Gangnam Style' del rapero surcoreano PSY ganó el premio europeo EMA al mejor vídeo en una gala en la Festhalle de frankfurt. Este vídeo competía en esta categoría con 'Bad Girls' de M.I.A, "Marry the night" de Lady Gaga, 'Wide awake' de Katy Perry y 'We found love' de Rihanna y Calvin Harris.