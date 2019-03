Taylor Swift y Jake Gyllenhaal ya pasean su amor

Parece que la cantante y el actor están muy, muy enamorados. Tanto que Taylor canceló sus planes en Acción de Gracias junto a su familia para pasar esos días tan especiales para los americanos con los familiares de su recién estrenado chico.

"Jake la invitó a pasar Acción de Gracias en Nueva York", según declaraciones de una fuente cercana a la conocida publicación. "No fue planeado, pero cuando él se lo propuso ella aceptó, aunque sus padres no estuviesen muy de acuerdo. Taylor les explicó que con la promoción de la película de Jake casi no se veían...", afirma.

Taylor disfrutó de ese día junto a Jake y su madre, Naomi Foner; su 'cuñada', la actriz Maggie Gyllenhaal; el marido de esta, Peter Sargaard, y la hija de ambos, Ramona. La cantante, al parecer, estuvo encantada de ayudar en la cocina y en el resto de tareas del hogar.

"No tuvo ningún comportamiento de diva. Ella se fue directa a la cocina a ayudar y luego lavó los platos. Se mostró muy interesada por la familia porque no paró de hacer preguntas sobre todos", agregó la fuente.

Para desgracia de muchas féminas, parece que la cosa va viento en popa. ¿Cuánto durará esta historia de amor...?