Taylor Swift y Harry Styles rompen después de dos meses de relación

2013 se está conviertiendo en el año de las rupturas, y la pareja de moda no podía faltar en él. El portal digital RadarOnline publica que la pareja formada por Taylor Swift y Harry Styles, que llevaba menos de dos meses saliendo, ha roto. Según afirma todo ocurrió tras el famoso beso de Nochevieja, ese que se dieron frente a todo el mundo en Times Square. La pareja decidió viajar a Virgin Gorda, una isla perteneciene a las Islas Vírgenes Británicas, el 1 de enero y allí ocurrió todo.

Un testigo anónimo ha confirmado al Business Insider que "después de una acalorada discusión con Styles han roto su relación después de dos meses". Este es el motivo de que Swift fuese vista volviendo a Estados Unidos el 4 de enero, demasiado pronto si todo hubiese ido como esperaban.

Parece que los rumores de boda, que tanto enfadaron al padre de la cantante, se han quedado en eso, rumores. Además, la ruptura parece no haber afectado mucho al integrante de One Direction, ya que según afirma este testigo: "Cuando Richard Branson se enteró de que Harry estaba en la isla de al lado no dudó en invitarle a Necker". Styles no se lo pensó y para allá que se fue.

"Ha estado de fiesta y se lo ha pasado fenomenal con el resto de invitados. Ha vuelto a 'Virgin Gorda' por la mañana y parece que ha tenido una noche de escándalo", afirmaba la fuente a la vuelta de Harry a la isla, quien parece que llegó algo afectado por los estragos de la fiesta.

Taylor Swift es la que podria no estar llevando la ruptura de la misma forma y el día 5, tras regresar a Estados Unidos, tuiteó "Hasta que me decepciones", unas palabras de su último sencillo I Knew You Were Trouble (Sabía que serías el problema). La cantante se muestra mucho más afectada que su ahora exnovio, con quien ya rompió a mediados de este año, antes de comenzar su relación con Conor Kennedy. Parece que a la segunda tampoco va la vencida.