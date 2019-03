Taylor Swift habla por primera vez sobre su relación con Harry Styles

Taylor Swift, además de por su éxito en la industria de la música, es conocida por las relaciones amorosas que durante los últimos años ha mantenido con algunos de los hombres más deseados del panorama celebritero. Primero fue el ídolo adolescente Joe Jonas, luego el deseado Harry Styles y, ahora, el DJ más cotizado del mundo, el guapo Calvin Harris.

A pesar de no estar acostumbrada a hablar públicamente de su vida privada, Taylor ha hecho esta semana unas sorprendentes declaraciones sobre su relación con Harry Styles. Lo ha hecho durante una entrevista en vídeo para la revista GQ, en la que al hablar de la canción 'Out of the woods', popularmente conocida por hablar del miembro de la boyband, no ha podido evitar explicar la bonita historia que se esconde detrás de ella.

"Lo que más sentí durante esa relación fue ansiedad. Porque se sentía muy frágil, me sentía como algo provisional y siempre pensaba cuál sería el próximo obstáculo en el camino. Creo que muchas relaciones pueden ser sólidas y eso es lo que esperas, que sean sólidas y sanas, pero no siempre es posible. Lo cual no quiere decir que no sea especial y extraordinario simplemente tener una relación frágil y que sea significativa por esa fragilidad", ha confesado Taylor con sinceridad.