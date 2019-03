Taylor Swift: “Me gusta que los hombres tomen el control”

LE ENCANTA SENTIRSE COMO UNA AMA DE CASA DE LOS 50

Su carrera musical es toda una cosecha de éxitos, pero Taylor Swift no puede decir lo mismo de su currículum amoroso. Y es que la cantante no levanta cabeza: tras un desamor, llega otro. El más reciente ha sido el que ha vivido tras su ruptura con Conor Kennedy, pero Taylor tiene claro que a ella no le gusta llevar los pantalones: “Me gusta que los hombres tomen el control”.