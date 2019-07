Taylor Swift se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. La cantante ha querido denunciar a través de Tumblr que Scooter Braun, el que fuera su mánager y al que acusa de haberle acosado y haberle hecho bullying, ha comprado su catálogo musical por 300 millones de dólares.

La artista asegura que durante años ha rogado a su discográfica para que le diera la oportunidad de poseer su trabajo, pero ni en la peor de sus pesadillas podía imaginar que algo así fuera a suceder.

"Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de toda mi vida, del que no me han dado una oportunidad para comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar", escribía la cantante junto a fotos en las que Braun aparecía con algunos de los famosos artistas que lleva ahora, como Justin Bieber.

Desde la que era hasta hace nada su discográfica han querido desmentir las palabras de Taylor, y han asegurado a la revista People: “Scooter siempre ha apoyado, apoyará y custodiará de forma honesta a Taylor y su música”.

Han sido muchos los artistas que han apoyado a Swift, como por ejemplo Lana del rey, Riahanna o Nicki Minaj. Incluso el propio Bieber ha querido brindarle su apoyo, eso sí, recalcando que tanto Braun como él la aprecian: “Estoy convencido de que Scooter y yo querríamos hablar y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que tengan que explicarse. Ni Scooter ni yo tenemos nada negativo que decir sobre ti y te deseamos lo mejor”.

Seguro que te interesa...

El doloroso tratamiento de cuerpo de Kaley Cuoco