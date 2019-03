Taylor Swift no está nominada a los MTV Video Music Award 2016

Hace unos días la cadena de televisión MTV anunciaba quiénes eran los nominados que se podrían llevar algún premio, en cualquiera de sus categorías, durante la gala de los premios MVA 2016.

El mayor desconcierto ha llegado cuando todo el mundo nos hemos enterado que… ¡Taylor Swift no está nominada! Menos mal que podemos ver a la cantante muy feliz de la mano de Tom Hiddleston, sino pensaríamos que Tay cualquier día podría coger un cohete y desaparecer en el espacio.

Y es que, ¿le pueden pasar más cosas frustrantes a la diva del pop? Sus disputas con su exnovio Calvin Harris, la pelea por la canción del verano que hizo el Dj con Rihanna y la pelea con el clan Kardashian-Jenner por el single en el que Kanye West le llama "zorra".

Resulta que para más inri, su ex está nominado por la canción 'This Is What You Came For,' cuyos derechos pertenecen presuntamente a Taylor, y que ha sido nominada como mejor vídeo masculino y mejor colaboración. Pero es que Kanye West también ha recibido la nominación a video del año y a mejor video masculino precisamente por 'Famous', canción donde la insultó.

Este año las triunfadoras han sido otras dos divas, pero no Swift. Adele, con 8 nominaciones por 'Hello' y 'Send My Love'; y Beyoncé con 11 nominaciones por su éxito con 'Lemonade'.