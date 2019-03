Taylor Swift está celosa de que Selena Gomez vuelva con Justin Bieber

TAYLOR LE HA DADO UN ULTIMÁTUM A SELENA

¡Qué fuerte lo que piensa Justin Bieber de Taylor Swift! El cantante dice que Taylor está celosa de su relación con Selena Gomez, y por eso no quiere que vuelvan. Además, parece que si Selena finalmente decide volver con su ex, va a perder la amistad de Taylor para siempre. Lo que no sabemos es qué decidirá Selena al final, si hará caso a su amiga y se alejará de su ex, o si intentará retomar su relación con Justin. ¡Qué intriga!