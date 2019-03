Taylor Swift, en entrevista para Glamour: "Me humillan públicamente. No es justo"

Taylor Swift protagoniza la portada del número de junio de la revista Glamour. Una entrevista en la que la cantante ha mostrado su faceta más dura y crítica.

Durante la entrevista, Taylor ha hablado sobre su imagen pública y la injusta visión que hay de ella: "¿De qué va ese de que tengas dos novios en un año y todo el mundo diga que eres una 'loca de los chicos' y hagan bromas sobre ti en las entregas de premios? Me humillan públicamente. No es justo".

La verdad es que desde que se hizo pública su ruptura con el componente de One Direction, Harry Styles, a Taylor no se le ha conocido otro novio hasta Calvin Harris, con el que sale en estos momentos. Lo que parece haber olvidado Taylor es que al hacer pública su vida a través de sus canciones, y más cuando muchas de ellas van dirigidas a sus exnovios como Joe Jonas, Jake Gyllenhaal y John Mayer. Con esta dosis de confesiones musicales cómo no se va a hablar de los novios de la artista.