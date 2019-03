Taylor Swift echa a los bañistas de la playa pública que hay junto a su nueva casa

A Taylor Swift le da un ataque de divismo y ordena a sus guardaespaldas que prohíba el paso a todo aquel que se acerque a la playa que está junto a su nueva mansión. Esto sería normal si la playa en cuestión fuese privada y la cantante la hubiese comprado junto a su casa de recreo, pero no es el caso y es que la playa es pública.

Las reacciones no se han hecho esperar. El acto de divismo de la ‘pop star’ ha molestado, y mucho, a los vecinos de la zona que no entienden por qué no pueden ir a bañarse a la playa a la que han ido toda la vida para refrescarse y tostarse al sol como cualquier mortal.

Y es que por lo que se ve Taylor está empezando a tener esos pequeños 'delirios de grandeza' que distinguen a una estrella de cualquier humano común, pero claro cuando tus excentridades afectán a los demás, la cosa no va bien...

Así que parece ser que si Taylor quiere darse un chapuzón va a tener que compartir la playa con sus vecinos, o sino tendrá que irse a otro sitio privado, porque la playa es de todos. ¡Ay! Cómo se ponen las 'celebs' cuando las cosas no son como ellas quieren...