Taylor Swift y Drake podrían estar viviendo una historia de amor

El pasado domingo 23 de octubre, Drake organizó una gran fiesta para celebrar sus 30 cumpleaños. Una fiesta a la que acudieron gran cantidad de famosos entre los que se encontraban Taylor Swift y parte de su squad.

Una celebración en la que Drake y Taylor dieron de qué hablar, y es que según han revelado asistentes a la fiesta, los cantantes no pararon de tontear en toda la noche.

"Drake estuvo cariñoso con Taylor toda la noche. Estaban uno encima del otro, no besándose, pero sí tocándose y diciéndose cosas pícaras", revelaba una fuente al portal de noticias HollywoodLife.com.

Un coqueteo que comenzó días atrás en sus redes sociales. Tras un show histórico en el Circuito de Fórmula 1, Taylor lanzó varias publicaciones en su Instagram reviviendo el gran momento que vivió sobre el escenario. Unas publicaciones que no pasaron desapercibidas para Drake quien no dudó en comentar y alabar la actuación de la intérprete de 'Out Of The Woods'.