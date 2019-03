Taylor Swift y Drake nos dejan sin palabras una vez más con una foto juntos en Instagram

Taylor Swift y Drake mantienen una extraña relación. No se sabe con exactitud qué es lo que hay entre ellos... ¿Podríamos estar ante una nueva pareja? No hay nada que lo confirme, pero que mantienen una cercana relación es evidente. La última confirmación es la foto que Drake ha compartido en su cuenta de Instagram. En la imagen titulada '¿Es terciopelo?' aparecen ambos de espaldas, lo que demuestra que continúan muy vinculados, pero nada confirma ni desmiente la posible relación.

Taylor y Drake y su posible relación no han dejado a nadie indiferente, y es que tampoco están haciendo nada para evitarlo. Drake no se corta, y a juzgar por su actitud, no quiere ocultar nada. Desde que el rapero publicase unas palabras de agradecimiento a Taylor después de un concierto, todos los ojos están en ellos. A esto se suma lo cercanos que estuvieron en la celebración de 30 cumpleaños de Drake, donde se aseguró de que la cantante conociese a su madre, y pasaron la mayor parte de la noche muy juntos.

Es uno de los temas que más está dando que hablar y el reciente ex de la cantante, Tom Hiddleston, no pudo contenerse ante los rumores de la nueva posible relación de su ex, y aseguró que Drake no es el tipo de chicos que le gustan a Swift, por lo que no cree que sean ciertos los rumores.

Aunque, hasta el momento, solo se puede decir que son muy buenos amigos, y no hay nada que confirme una relación sentimental, lo que podemos asegurar es que en el plano profesional tienen en mente una posible colaboración.