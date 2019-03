Taylor Swift se disfraza de Olaf para cantar 'Let it go' de Frozen junto a Indina Menzel

HA PUESTO PUNTO Y FINAL A SU GIRA AMERICANA DE 1989 CON UNA GRAN SORPRESA

Taylor Swift ha puesto punto y final a su gira americana de '1989' en Tampa con una gran sorpresa. La cantante sorprendió a todos sus fans subiendo al escenario disfrazada de Olaf de Frozen junto a Indina Menzel (en la vida real Indina es la encargada de poner voz a la princesa Elsa). Ambas deleitaron al público entonando el tema principal de la película de Disney, 'Let it go'. ¡Una actuación con la que conquistó a pequeños y mayores!