Taylor Swift demandada por plagio por el músico Jesse Graham

De la misma manera que 'Shake it off' le trajo éxito y premios a Taylor Swift, ahora también lo ha hecho con más de un quebradero de cabeza. La artista ha sido demandada por el rapero Jesse Graham por supuesto plagio de su tema 'Haters gonna hate' en su último número uno en ventas.

El cantante ha exigido ante la justicia una compensación de 42 millones de dólares por parte de Swift por haber utilizado la idea general de su canción para componer su éxito. "La idea es la misma que la mía. Si yo no hubiera escrito 'Haters gona hate', no existiría una 'Shake it off'", aseguró el afectado al New York Daily News.

Según Graham, el estribillo "Cause the players gonna play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate", está inspirado en sus versos "Haters gone hate, players gone play. Watch out for them fakers, they'll fake you everyday".

Ahora es el turno de la justicia de deliberar acerca del asunto, pero una fuente legal ha comentado a Perez Hilton que "el señor Graham, que se va a representar a sí mismo, no puede reclamar la protección del Copyright de las frases 'haters gone hate' y 'playas gone play' porque el Copyright no protege frases cortas y además esas frases no son orginalmente suyas".