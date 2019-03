Taylor Swift ha dejado claro que jamás volverá a pronunciar el nombre de Kate Perry

Las divas del pop Katy Perry y Taylor Swift se han declarado la guerra. Si bien ya sabíamos que las cantante no eran 'BBF', ahora queda confirmado que el hacha de guerra no está enterrada. Todo comenzó cuando supuestamente Katy le robó unos bailarines a Taylor. A raíz de eso han sido continuas las pullitas entre las reinas de las listas de éxitos. Con motivo de la elección de Katy para protagonizar la SuperBowl no dudó en hacerle burla a la rubia, las redes sociales se hicieron eco de esta supuesta enemistad y ahora Taylor lo confirma sin ningún pudor: archienemigas declaradas.

"Jamás hablaré de ella en entrevistas, simplemente no sucederá. No es real si alguien hace parecer que nunca he tenido problemas con una persona. Tengo amigos y enemigos", afirmó Taylor al periódico inglés The Telegraph.

Ante estas declaraciones Kate, se refirió a su ex amiga como la 'sweetheart' de la música en una reciente entrevista para Rolling Stone. Está claro que las pullitas no van a cesar, son como 'Tom y Jerry' de los dibujos animados. ¿Enterrarán algún día el hacha de guerra?