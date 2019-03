Taylor Swift se deja querer durante el rodaje del videoclip de 'I knew you were trouble'

Taylor Swift presentó la canción ‘I knew you were in trouble’, del disco ‘Red’, en los American Music Awards 2012 con un espectáculo de lo más atrevido. Y fue por eso por lo que ganó el premio a la Mejor Artista Femenina de Country.

El videoclip de la canción muestra una Taylor cambiada, ¿se habrá transformado después de tantos desamores en una chica dura? Podemos ver su lado más gótico y rockero junto al actor Reeve Carney, al que pudimos ver en una de las secuelas de 'Spider Man'. En el set de rodaje la pudimos ver muy arrimada al chico, aunque se rumorea que la rubia podría haber iniciado una historia de amor junto a Harry Styles.

Tras su ruptura con Conor Kennedy, Taylor está sumergida de lleno en su último trabajo musical. Algo que no le ha impedido salir a cenar con su amiga Selena Gomez, en una noche sólo para chicas en la que ambas compartieron confidencias. ¿Estaría Taylor consolando a Sele tras su ruptura con Justin Bieber?