Taylor Swift le dedica unas bonitas palabras a Calvin Harris en los Premios iHeartRadio

Taylor Swift y Calvin Harris están enamorados y no lo ocultan. La pareja, muy reservada con su vida privada, no airean los detalles de su relación pero no dudan en demostrar al mundo entero lo felices que están. Llevan un año de relación y el balance no puede ser mejor. ¡Qué suerte tienen algunas!

Hace poco pudimos saber que ambos celebraron su primer año de amor en una paradisiaca isla, gracias a sus redes sociales y ahora es Taylor quien recogiendo el galardón a Mejor Gira Musical en la gala de los Premios iHeartRadio, no titubeó para dedicar el premio a su novio. "Por primera vez había una persona maravillosa esperándome en casa cuando los focos se apagaban y la multitud se dispersaba. Así que quiero darle las gracias a mi novio Adam por eso. Os quiero a todos, chicos", afirmó la intérprete mientras el músico la miraba emocionado. ¡Qué bonito!

Por su parte, Calvin, también pudo subirse al escenario para recoger el premio a Mejor Artista Dance. Su chica no podía estar más orgullosa de él y se alegró mucho de que Calvin consiguiese alzarse con el iHeart. ¡Menuda pareja de ases!