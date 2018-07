Taylor Swift confirma que escribió el éxito musical de Calvin Harris y Rihanna, 'This is came for'

Al final la regla de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos siempre se cumple y esta vez no iba a ser la excepción. Una de las rupturas más mediáticas, la de Calvin Harris y Taylor Swift donde ya la opinión pública había señalado al Dj como la gran víctima, ahora se conoce que el verdadero motivo de su separación no habría sido los supuestos cuernos de la artista a Harris con Tom Hiddleston.

Según revela el medio TMZ, Calvin le habría robado a su ex su último éxito junto a Rihanna, 'This is came for', ya que Swift sería la verdadera autora de la canción. La artista habría grabado el tema bajo el pseudónimo Nils Sjoberg a piano y le habría mandado la demo a su novio e incluso ambos sabían que podía ser un auténtico bombazo pero preferían, por ahora, no lanzar un tema en común.

Ahora Swift ha confirmado la noticia, pero Harris no se ha quedado callado y ha explotado a través de las redes sociales con los siguientes tuits: "Me imagino que estarás feliz con tu nueva relación y debes centrarte en ella en vez de intentar que tu ex fracase con algo que ha hecho. Yo compuse la música, produje la canción y corté las voces porque te querías mantener en secreto bajo el pseudónimo. Ella canta una parte de la canción, increíble la compositora y ella la aplastó como siempre".