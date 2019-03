Taylor Swift confiesa en 'In Touch' que cree que es demasiado famosa como para tener hijos

La cantante country-pop lo confesó en 'In Touch'

Taylor Swift ha confesado que es demasiado famosa como para convertirse en madre. La estrella del country-pop ha asegurado que sus hijos no tendrían una infancia normal y vivirían rodeados de paparazzis que les pondrían en situaciones poco apropiadas para ellos, por lo que ser madre es algo que no entra dentro de sus planes de futuro. No obstante, la cantante también ha asegurado que está muy centrada en su música y en fortalecer la relación con sus verdaderas amigas, algo que se ha convertido en su prioridad.