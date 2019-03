Taylor Swift confiesa que durante este último año no ha tenido "novios pésimos"

Taylor Swift acudió de nuevo a un plató de televisión para promocionar su nuevo disco, '1989'. La cantante está que no para, en esta ocasión Taylor se sentó en el mítico sillón del programa de David Letterman donde volvió a hablar de sus exnovios, y es que parece que la estrella del pop está cogiendo gustillo a eso de hablar de su pasado.

Taylor habló con David sobre su elección de mantenerse soltera desde que rompiese con Harry Styles, y por sus palabras parece que Taylor volvió a lanzar una indirecta al componente de One Direction: "No he tenido novios pésimos en este último año y medio".

¿Qué quiere decir? ¿Qué Harry Styles ha sido un novio pésimo? No sabemos si realmente será así, lo que sí sabemos es que desde que pusieron punto y final a su relación en 2013, la cantante no se olvida de su exnovio, hasta le ha dedicado una canción en su último disco. ¡Hay amores que no se olvidan!