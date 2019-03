Taylor Swift confiesa su obsesión por vestir top y falda skater

A pesar del éxito que cosecha en todos los aspectos de su vida, Taylor Swift ha hablado sobre uno de sus aspectos más íntimos: sus obsesiones. La cantante de 'Bad Blood' ha reconocido en una entrevista para la revista People que es adicta a los looks compuestos por faldas a la cintura y tops cortos.

"Fue difícil decidir que este look sería el que usaría la mayoría de las veces, pero me decidí, y con esto me verán vestir en los próximos dos años", dijo la cantante sobre este look que tanto le apasiona y sin el que no puede salir a la calle.

No es la primera vez que la novia de Calvin Harris elige una tendencia para lucirla durante un largo periodo de tiempo, aunque sí es la primera celebrity en hacerlo. Entre los años 2012 y 2014 solo vestía prendas que parecían sacadas de los 50. ¿Cuál será la próxima tendencia a la que se volverá adicta Taylor?