Taylor Swift, una chica de lo más 'saludable'

¿Dónde quedan esas bolsas de papel desbordadas por patatas fritas y con manchurrones de grasa al fondo? Mientras que el 90% de las celebrities son pilladas con bolsas de comida rápida o en pleno momento de atracón, Taylor Swift lleva comida saludable a su casita siempre.

'Healthy starts here' o lo que es lo mismo, 'la salud empieza aquí'. Esta bolsa pertenece a un mercado en el que todo lo que se venden son productos orgánicos y naturales, y del que Taylor es adicta. La ex de Jake Gyllenhaal nunca ha tenido cambios bruscos de peso, ni nada por el estilo. Ahora entendemos el porqué. Parece que sus aliados son las verduras, las legumbres... En definitiva, la comida sana. ¿Cómo si no iba a mantener ese cuerpo la chiquilla?

Ya podrían aprender muchas celebrities, porque algunas prefieren pasar de la comida sana y optar por dietas nada saludables o por pasar por quirófano para lucir estupendas en las alfombras rojas. Así que, a seguir los grandes consejos de la señorita Taylor Swift.