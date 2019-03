Taylor Swift canta 'This Is What You Came For', la canción por la que rompió con Calvin Harris

EN SU ÚLTIMO SHOW

Mucho ha dado de qué hablar la canción 'This Is What You Came For', y no sólo porque sea una de las canciones del verano pasado, sino porque fue el motivo por el que Calvin Harris y Taylor Swift pusieron fin a su relación. Y es que entre dimes y diretes: que si la canción la escribió TayTay bajo un pseudónimo o el hecho de que el Dj escocés eligiera a Rihanna como su compañera para interpretar el hit, Swift la ha interpretado y cantado con su piano en un concierto previo al Grand Premio de Austin de Fórmula 1. ¿Qué pensará el tremendo de Harris al respecto?