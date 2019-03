Taylor Swift canta en el desfile de Tommy Hilfiger y Gigi Hadid el single de Calvin Harris por el que rompieron

TRAS QUEDARSE SOLTERA DE NUEVO

Taylor Swift ha reaparecido en público tras romper definitivamente con Tom Hiddleston. La cantante ha acudido al desfile de la nueva colección que Tommy Hilfiger ha diseñado y en la que su amiga Gigi Hadid ha colaborado. En un vídeo que ha publicado Tay en su perfil de Instagram, podemos verla muy feliz y sonriente junto a la modelo Martha Hunt, cantando 'This is What You Came For', el éxito de Rihanna y Calvin Harris y el motivo de su ruptura con el Dj escocés.