Taylor Swift, Calvin Harris, Joe Jonas y Gigi Hadid disfrutan de Londres junto a Karlie Kloss

las parejitas disfrutaron de un paseo en barca por el Támesis

Taylor Swift ha comenzado su gira '1989' y su primera parada ha sido Londres. La cantante no ha querido perder ni un momento para estar con su chico, por ese motivo, Calvin Harris y la cantante pasaron juntos el domingo en una barca por el Támesis. Pero la noticia es que no estaban solos, sino que Gigi Hadid y Joe Jonas los acompañaban. Aunque la cantante y Joe fueron novios, todo parece indicar que el pasado está olvidado, ya que Taylor disfruta con la pareja que forman su amiga Gigi y el cantante. Para conocer mejor la ciudad, los chicos invitaron a una guía que no pasa desapercibida: Karlie Kloss.