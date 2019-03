Taylor Swift y Calvin Harris continúan celebrando su aniversario

La pareja ha hecho un viaje a una paradisiaca playa

Taylor Swift y Calvin Harris no pueden estar más enamorados. La pareja han celebrado un año amor escapándose a una paradisiaca playa que no situamos en el mapa. Aunque, ambos son muy discretos con su relación, el dj no se ha podido resistir a subir una foto de su novia presumiendo de tipazo, además la cantante ha publicado una imagen en la que salen besándose y presumiendo de cuerpazos. ¡Qué suerte tienen algunos!