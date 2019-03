Taylor Swift y Calvin Harris, cada día más cerca de una posible reconciliación

Los amoríos de Taylor Swift nos tienen en vilo estos últimos meses. Después de romper con Calvin Harris para comenzar una relación junto a Tom Hiddleston, y después de que el amor con el actor se rompiese a los pocos meses, parece que Taylor ha decidido volver a acercarse al Dj.

Y es que aunque desde un primer momento anunciaron que su ruptura había sido amistosa, parece que ahora la expareja tiene más contacto del normal para dos ex.

Según recoge el portal de noticias TMZ, la cantante y el monstruo de los platos han estado intercambiando mensajes de texto. Un gran paso para borrar el rencor que existía entre ellos después de su ruptura y de toda la polémica que surgió en torno al tema 'This Is What You Came For', tema que compusieron entre los dos pero en el que el nombre de Taylor aparece bajo el seudónimo Nils Sjobers.