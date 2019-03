Taylor Swift besa y seduce a un chico que no es Tom Hiddleston

¿Con quién ha bailado y a quién ha besado Taylor Swift? El afortunado es un joven heredero de una gran fortuna, graduado en Harvard, cuyo nombre es Mike Hess. Swift decidió coquetear con este joven, sin estar presente en la fiesta de cumpleaños de Karlie Kloss su actual pareja y futuro marido Tom Hiddleston.

El diseñador de joyas, Jon Meyer, ha compartido un vídeo en su perfil de Snapchat en el que se puede ver cómo Taylor baila con el chico de una manera muy sensual e incluso le da un beso en la mejilla.

Cuando la actuación iba avanzando, el millonario colocó su brazo alrededor de la cintura de la intérprete de 'Shake It Off'. Y para más inri, una fuente ha contado en exclusiva a un medio argentino que: "Taylor estuvo de un humor increíble y súper divertida toda la noche. Al principio no quería subir al escenario, pero una vez que Nelly se lo preguntó, la multitud los apoyó y finalmente lo hizo".

Taylor Swift y el afortunado al que le da un beso | Snapchat

Pero parece que Tom no tiene nada de lo que preocuparse, pues en una instantánea del 2014 en perfil de Instagram de Heidi Klum, podemos ver a Mike Hess con Tay, la modelo y Leslie Odom Junior juntos. Todo apunta a que se trata de un viejo amigo.