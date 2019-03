Taylor Swift anima a una fan víctima de bullying a través de su cuenta de Instagram

Taylor Swift vuelve a dar una lección en las redes sociales al publicar en su perfil de Instagram una emotiva carta dedicada a una fan víctima de bullying. Y es que la cantante sabe muy bien lo que es sentirse acosada por sus compañeros y por ello ha querido solidarizarse con la causa.

“No me gusta pensar en tu cara bonita cubierta de lágrimas, pero yo sé por qué estás llorando porque he estado en tu lugar. Esto no es una cosa de la escuela secundaria o una cosa de la edad. Es algo de la gente. Algo de la vida. No se detiene. No cambia.”, decía.

Y añadía: “La gente hiere a los demás por el entretenimiento, la diversión, por celos, porque hay algo roto en su interior. O por ninguna razón en absoluto. Tú eres un objetivo porque vives tu vida en voz alta y con valentía. Eres brillante y alegre y hay tanta gente cínica…”

Unas emotivas palabras que ya están dando mucho que hablar en las redes sociales y que seguro animarán a muchos de los chicos y chicas que están pasando por esta difícil situación.